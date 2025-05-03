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白宮證實了！川普6月14日生日辦閱兵 6600名官兵陪他過

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普將於6月14日迎來79歲大壽。法新社
美國總統川普將於6月14日迎來79歲大壽。法新社

白宮證實，美國將於6月14日舉行盛大閱兵式，慶祝美國陸軍建軍250周年，而該日也恰逢總統川普的79歲生日。

BBC報導，根據美國陸軍發言人說法，當天將在華府國家廣場（National Mall）舉辦為期一整天的慶祝活動，屆時預計將有6600名軍人、150輛軍事車輛及50架軍機參與展演。

川普早在2017年參觀法國國慶閱兵後便萌生舉辦類似活動的構想，並希望美國能「超越」法國，但當時傳出舉辦成本高達9000萬美元後遭到擱置。

陸軍表示，目前閱兵籌備「正在積極進行中」，同時也在評估進一步擴大規模的可行性，包括增加軍事演示、展示更多裝備，以及強化與民眾互動。

除了閱兵式外，川普本周也宣布，計畫將每年11月11日的「退伍軍人節」（Veterans Day）重新命名為「第一次世界大戰勝利日」（Victory Day for World War I），藉此表彰美國在第一次世界大戰中的貢獻。他同時還提議，將每年5月8日（即納粹德國於1945年對盟軍投降的日子）命名為「二戰勝利日」。

不過，這些命名變更目前尚未發布任何行政命令，是否成為聯邦假日仍須國會決定。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）隨後在社群平台X上發文澄清：「我們會一如既往地紀念退伍軍人節，同時也應該將第一次與第二次世界大戰的終戰日紀念為勝利日。」

川普日前在深夜發文指出：「我們的盟友和朋友都在慶祝5月8日的勝利日，但其實美國為戰爭勝利所做的貢獻遠超其他國家。」「我們贏了兩場戰爭，無論在軍力、勇氣或戰略上都無人能敵，但我們從不慶祝任何事，因為我們缺乏懂得如何慶祝的領導人。現在，我們要開始慶祝我們的勝利！」

川普 美國 退伍軍人

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