美海軍：成功測試海基極音速飛彈發射系統
美國海軍今天宣布，在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（CapeCanaveral Space Force Station）成功測試海基極音速飛彈發射系統，象徵朝海上部署先進武器跨出一大步。
路透社報導，這場測試展現海軍的冷氣發射方法，在點燃前將飛彈從船艦平台彈射出去，確保安全距離。未來海基部署將採用這個方法，包括在美國海軍「宋瓦特號」（USS Zumwalt）驅逐艦上。
海軍部長費蘭（John Phelan）說：「極音速武器的速度、射程及存活力是美國整合嚇阻的關鍵。」
洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）是這項武器的主承包商。
這次測試正值美國加速發展極音速能力，俄羅斯和中國也尋求類似技術。
據報俄羅斯曾在烏克蘭使用極音速飛彈；中國則否認進行武器測試，駁斥美國軍方的說法。
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