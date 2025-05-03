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美國嚴控墨西哥邊境 德州設軍事區防阻移民

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國軍方繼上個月在新墨西哥州的美墨邊界地帶設立軍事區後，昨天又在德州設立第2個軍事區。在這些軍事區內，軍隊可暫時拘留移民或非法入侵者。

路透社報導，美國總統川普自上任以來積極處理移民問題。他增加部署南部邊境的軍隊，並承諾驅逐數以百萬計非法移民。

川普政府4月表示，已將新墨西哥州美墨邊界一塊寬18公尺、長270公里的地帶指定為「國防區」。

昨天晚間，美國軍方表示「德州國防區」（TexasNational Defense Area）也已成立，範圍約自德州與新墨西哥州交界的艾爾帕索（El Paso）起，然後向東延伸約101公里。

國防部表示，美國海關與邊境保護局（U.S. Customsand Border Protection）對軍事區內的非法越境行為擁有管轄權，軍隊會把拘留的移民移交給美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）或其他民事執法單位。

據州檢察官辦公室說法，迄今為止，已有82名移民因越境進入新墨西哥州軍事區而遭到指控。美軍並未拘留其中任何一人，而是將他們交給美國海關與邊境保護局官員處理。

這種軍事區的設立目的在允許川普政府使用軍隊拘留移民，而無需援引1807年的「暴亂法」（Insurrection Act）；暴亂法授權總統部署美國軍隊鎮壓內亂等事件。

目前約有1萬1900名士兵駐守在邊境。政府數據顯示，3月查獲的非法越境移民人數降至歷史最低。

共和黨籍的德州州長艾波特（Gregg Abbott）昨天發布在邊境架設鐵絲網障礙物的照片，並表示「德州將繼續與川普政府合作，阻止非法移民」。

自2021年以來，艾波特已部署德州國民兵與警察負責邊境安全。

新墨西哥州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）反對在當地設立她所謂的「驅逐緩衝區」。

民主黨籍的葛里向3月在社群媒體發文表示，這是「對資源和軍事人員的浪費，尤其是移民越境人數僅為數十年來最低」。

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