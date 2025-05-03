川普堅稱政策將帶來美國繁榮 但承認有衰退風險

美國總統川普今天堅稱，他的政策將帶來美國經濟榮景，但同時也承認有可能出現衰退。

法新社報導，隨著川普開始推行全面關稅計畫，美國經濟今年頭3個月意外萎縮。

川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）訪問時說：「這是過渡期。我覺得我們會做得非常好。」

根據訪談片段，川普被追問美國是否可能陷入經濟衰退時說：「什麼事都有可能發生…但我想我們會創下我國史上最好的經濟。我認為我們會創下史上最佳的經濟繁榮。」完整訪談將於本月4日播出。

川普今年1月重返白宮執政，再度推行全面課徵進口關稅措施，試圖改造全球經濟秩序，金融市場隨之陷入動盪。

但在美國公布強健的就業報告後，股市今天上漲。