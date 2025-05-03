聽新聞
0:00 / 0:00
川普人事精簡大刀砍向情報機構 中情局傳將大裁1200人
華盛頓郵報獨家報導，川普政府計畫對中央情報局（CIA）及其他主要美國間諜單位進行大規模人事裁減，縮減政府最敏感的國家安全機構。
知情人士透露，政府最近已通知國會議員，計畫在未來數年內將 CIA 的人力裁減約1200 人，並從美國情報社群的其他部分（包括國家安全局 NSA）再裁減數千人。NSA 是一個高度機密的機構，專門負責密碼學與全球電子間諜活動。與其他受訪者一樣，這位人士要求匿名以便討論敏感事宜。
關於這項裁員計畫的具體細節，先前尚未有報導。CIA從未公開過人員規模，一般認為是2.2萬人。CIA局長雷德克里夫（John Ratcliffe）宣示將投入更多資源對付中國和走私芬太尼與其他合成毒品到美國的毒梟。
華郵報導，CIA精簡人力的計畫，與世界首富馬斯克主導的政府效能部（DOGE）無關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言