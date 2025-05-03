劍指陸？ 川普：誰買伊朗石油 就制裁

在原定就伊朗核計畫舉行的美伊第四輪談判延期後，美國總統川普一日揚言對任何向伊朗買石油的國家和個人實施制裁。美國國務卿魯比歐同日也向伊朗喊話說，伊方必須放棄鈾濃縮與研發長程飛彈，別再贊助恐怖分子及葉門武裝團體青年運動，並應讓美國武檢員進入伊朗相關設施查核。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，「買伊朗石油或石化產品的任何行為都必須立即停止」；只要向伊朗買這些產品，都無法以任何方法或形式與美國做生意。在川普威脅對進口伊朗石油的行為者實施二級（次級）制裁之際，尚不清楚他要如何落實這項禁令。

二級制裁是美國政府懲罰外國或第三方的手段之一，理由是這些國家或第三方跟被美國制裁的國家進行貿易。

然而由於美中貿易戰正酣，中國又是伊朗最大石油客戶，川普此言很可能進一步加劇美中緊張。據油輪追蹤數據，美國能源情報署（ＥＩＡ）在去年十月發布的報告中提到，伊朗前年近九成的原油和凝析油出口給中國。

川普在社媒發出前述威脅，是原定本周末（三日）在義大利羅馬舉行的美伊第四輪核談判推遲後。布倫特原油期貨收漲一點○七美元，報每桶六十二點一三美元；美國西德州中級原油期貨收漲一點○三美元，報每桶五十九點二四美元。

阿曼外長布賽迪在社媒Ｘ發文宣布延後。他寫道，「因後勤原因，我們將重新安排原定三日周六舉行的美伊會議；新日期會在雙方達成協議後公布」。已在美伊居間前三輪核談判的布賽迪並未多做詳述。

伊朗外交部發言人巴格赫里則聲明，聲稱談判是應阿曼外長要求而推遲，伊朗仍致力達成公平持久的協議。美國國務院發言人布魯斯則說，美伊三日在羅馬的談判此前從未獲確認，「我們期待另一輪談判將在不久的將來舉行」。