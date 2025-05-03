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白宮副國安顧問黃之瀚下台 知台派少一人

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
前白宮副國安顧問黃之瀚已去職。圖為他二○一八年在川普第一任時訪台。美聯社
前白宮副國安顧問黃之瀚已去職。圖為他二○一八年在川普第一任時訪台。美聯社

白宮國安顧問沃茲與副國安顧問黃之瀚雙雙下台，對台灣無疑是壞消息；沃茲立場反中，是著名的對中鷹派，對台態度友善，接任時被評估為對台利多；黃之瀚則被視為知台派。

黃之瀚二○一八年曾以美國國務院亞太副助卿身分訪台，成為台灣旅行法簽署後，首位公開訪台的國務院高官。他當時說，美台關係並非交易，而是深植雙邊共同的長久價值，美國將一直是台灣最緊密的朋友夥伴。

黃之瀚生於紐約，雖為第二代華裔移民，但對中立場鮮明強硬，曾先後在國務院和國會任職，不僅在二○一二年總統選戰時批評歐巴馬的對中政策過於軟弱，也多次表明美國必須阻斷中國藉由自由的國際秩序崛起。

中國大陸曾有學術期刊分析黃之瀚，認為他擔任公職期間實踐系統性的對中遏止政策，且全面加強對台接觸，大打台灣牌。

在美國國安高層爆出群聊門洩密事件後，社群媒體曾流傳不利黃氏夫婦的傳言，但皆未獲證實。黃之瀚也曾任華府智庫全球台灣研究中心（ＧＴＩ）副總裁。ＧＴＩ為台商黃文局投資兩千萬美元所創，而黃文局是民進黨的海外重要支持者。

川普回任白宮後，不少與台灣有淵源的官員入閣，包括國務卿魯比歐、沃茲和駐中大使裴度等，立場友台的簡以榮、黃之瀚進入白宮國安會也備受關注。立法院長韓國瑜一月率團參加川普就職典禮，最後得以在離美前與川普政府主管亞洲事務和台美關係的官員會面，據悉就是透過簡、黃牽線。

沃、黃黯然下台，是否牽動美台高層幕後的聯繫尚待觀察。

台美關係 國安會 美國

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