白宮國安高層洗牌…沃茲「升官」 魯比歐兼國安顧問

美國總統川普一日宣布，將提名白宮國安顧問沃茲出任美國駐聯合國大使，由國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問；這是川普上台後，執政團隊首次出現大異動。

川普一日在自創社群媒體真實社群宣布，將提名沃茲出任駐聯合國大使，並稱讚沃茲不管在戰場、國會，還是擔任白宮國安顧問期間，都致力以國家利益為優先，相信沃茲在新角色上會同樣努力。

魯比歐則成為自季辛吉以來首位同時擔任這兩大要職者。過去曾有多人先後擔任這兩項職位，但都在不同時期，像鮑爾及賴斯。美國副總統范斯一日接受福斯新聞專訪時指稱，沃茲並非被免職，而是即將被提名出任一個需聯邦參議院同意確認的職位，因此可視為「晉升」，沃茲當駐聯合國大使將發揮更大作用。

川普三月十五日下令向葉門武裝團體青年運動發動空襲，是川普第二任以來，美軍在中東發動最大規模的軍事行動，但卻爆出高官在空襲前誤將美國大西洋月刊總編輯戈德堡加入國安團隊的Signal討論群組烏龍事件。事後發現誤將記者加入群組的正是沃茲。

沃茲並未推卸責任也坦承疏失，川普起初也向沃茲表達支持，沒想到在川普執政滿百日後急轉直下。據傳在群聊門事件後，即傳出沃茲恐因此下台；極右翼陰謀論者盧默對川普表明，部分白宮國安會成員對川普不夠忠誠，點名沃茲和白宮副國安顧問黃之瀚。川普與盧默會面後，決定開除白宮國安會三位成員。

沃茲一日一早還照常接受福斯新聞連線訪問，回答關於美烏簽礦產協議，以及俄烏情勢等問題，但上午各大媒體陸續引述知情人士報導，沃茲與黃之瀚都將去職，川普也在下午證實此消息。

有媒體分析，川普在群聊門後對沃茲隱忍不發，選在此刻做出決定，一來是由於當初不願對民主黨示弱，二來也暫時轉移輿論注意力，尤其川普執政下的經濟表現備受質疑。

對這波川普國安團隊的人事異動，訪美中的立法院副院長江啟臣表示，從安全議題到維持區域穩定，美國大方向是支持台灣，不認為會因白宮國安顧問的離開或換人而有所改變；沃茲若順利出任駐聯合國大使，仍會處理涉台事務。