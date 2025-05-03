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川普喊制裁伊朗石油買家

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國伊朗的核計畫談判陷入僵局，川普總統揚言，將對任何向伊朗購買石油的國家或企業實施二級制裁。

川普1日在社群平台上表示，「任何國家或個人，只要向伊朗購買任何數量的石油或石化產品，都將立刻面臨二級制裁」，「他們將不被允許以任何途徑、形式或方式，和美國做生意」。但實施方式和時程不明。

布蘭特原油期貨1日收漲1.8%，報每桶62.13美元；西德州原油期貨漲幅相當，收在每桶59.24美元。

川普此言起因於同日稍早，原定周六（3日）舉行的美伊第四輪核談判，因為「後勤因素」而遭到延遲。阿曼外長布沙迪說，「新的日期將在雙方同意後宣布」。

上述制裁行動將鎖定伊朗重大收入來源，也顯示川普為防止該國取得核武所實施的「最大施壓」戰略，進一步升級。在此前一日，川普政府已制裁七家被控與伊朗進行石油交易的實體。

根據初估，伊朗4月輸出約每日170萬桶原油和凝析油。該國最大的兩個原油買家，向來是中國和印度。

川普威脅若成真，恐使美中緊張關係升溫，也將使阿拉伯聯合大公國這個美國在中東地區的關鍵夥伴、與伊朗石油進口國，受到制裁。

川普2日另外發文寫道，「我們將取消哈佛的稅務豁免資格。這是他們應得的！」川普過去數周不斷揚言，將要求國稅局（IRS）針對該校免稅資格進行稅務稽查。

伊朗 川普 美國

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