盧比歐身兼美國務卿和國安顧問 季辛吉後第一人

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國國家安全顧問瓦爾茲因為誤將新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組而去職後，國務卿盧比歐兼任國安顧問，成為前國務卿季辛吉之後，首位同時擔當這兩大要職的閣員。

「國會山莊報」（The Hill）報導，生涯中曾經出任國務卿及國安顧問的不乏其人，例如鮑爾（ColinPowell）、萊斯（Condoleezza Rice），不過兩人都是在不同時期擔任這兩大要職。

美國總統川普昨天宣布，將提名國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，在過渡期間，盧比歐（Marco Rubio）將同時兼任國安顧問。

季辛吉（Henry Kissinger）於已故前總統尼克森（Richard Nixon）任內的1973年9月開始同時擔任國務卿和國安顧問，並兼任到1975年11月。季辛吉於2023年11月辭世，享壽100歲。

季辛吉在1969年獲尼克森任命為國安顧問，後於1973年至1977年間出任國務卿。尼克森1974年下台後，季辛吉仍繼續在已故前總統福特（Gerald Ford）政府擔任國務卿。

盧比歐的職責日益繁重，如今再添一項要職。

除了掌管國務院，盧比歐也是美國國際開發總署（USAID）代理署長、國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）代理局長。

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