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「他們活該！」川普再槓美國一流學府 取消哈佛大學免稅地位

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們將取消哈佛（大學）的免稅地位。這是他們活該！」 路透社
美國總統川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們將取消哈佛（大學）的免稅地位。這是他們活該！」 路透社

美國總統川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們將取消哈佛（大學）的免稅地位。這是他們活該！」

路透社報導，川普（Donald Trump）未闡明他可能何時採取行動，而且路透社無法立即聯繫到哈佛大學（Harvard University）代表針對川普的發文予以置評。

川普先前曾揚言，若哈佛大學拒絕接受政府提出的一連串要求，將取消其免稅地位。此舉讓他與美國一流學府哈佛之間的對立情勢再度升級。

哈佛大學本月3日收到一份清單，當中命令校方關閉多元化辦公室，並配合移民當局篩查國際學生，近期更進一步要求哈佛大學改革治理、招聘做法與招生程序。

哈佛是美國歷史最久、資金最雄厚的大學，至今培育出162位諾貝爾獎得主，從臉書（Facebook）共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）到8位美國總統都在這個校園念過書。

哈佛在內的全美多所大學校園去年出現抗議浪潮，怒嗆2023年以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）爆發的戰爭。部分抗議活動甚至引發涉及警察與親以色列反抗議者的暴力衝突。

川普政府從哥倫比亞大學（Columbia University）開始批評，指責各大學在處理親巴勒斯坦抗議活動的方式。

他曾在社群媒體發文表示，若哈佛繼續推動他所稱為「政治、意識形態及恐怖主義啟發/支持的『病態』」，他將考慮是否撤銷哈佛的免稅地位。

川普將這些校園抗議運動稱為反美、反猶太，並指控校方宣揚馬克思主義和「激進左派」意識形態。他還矢言對不接受政府要求的大學，終止提供聯邦補助和合約。

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