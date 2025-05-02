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二戰歐洲終戰紀念日 川普打算更名為勝利日

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他打算將現行5月8日二戰歐洲終戰紀念日和11月11日美國退伍軍人節，更名為第二次世界大戰及第一次世界大戰「勝利日」。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我在此宣布，將5月8日重新命名為第二次世界大戰勝利日（Victory Dayfor World War II），並將11月11日更名為第一次世界大戰勝利日（Victory Day for World War I）。」

歐盟（EU）於5月8日紀念二戰歐洲戰場勝利日（Victory in Europe Day），前蘇聯國家則於5月9日紀念勝利日。有些美國民眾也會紀念這一天，不過5月8日並非美國國定假日，也不像在歐洲有這麼多人紀念。

川普也在貼文中說：「我們許多盟友和朋友都在慶祝5月8日勝利日，但我們（美國）為第二次世界大戰取得勝利付出的貢獻，遠多於任何其他國家。」

美國前總統威爾遜（Woodrow Wilson）最初將11月11日命名為「停戰日」（Armistice Day），主要是紀念1918年第一次世界大戰停戰日，現在這一天是美國聯邦假日退伍軍人節（Veterans Day），用來致敬曾在美國軍隊服役的美國人。

二戰 第一次世界大戰 美國 退伍軍人

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