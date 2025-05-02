美元湧賣壓！新興貨幣升至歷史高點 調查顯示台幣轉看多

在貿易樂觀氣氛持續升溫和美元湧現賣壓帶動下，新興市場貨幣2日盤中攀上歷史高點，新台幣和印度盧比對美元雙雙收復川普當選美國總統以來失土。最新調查顯示，隨著美元持續承壓，投資人已轉為看多新台幣等亞洲貨幣。

MSCI新興市場貨幣指數2日盤中最多上漲0.9%，報1,804.89點，改寫歷史新高。新台幣對美元2日收盤升值逾3%至31.064元兌1美元，寫下1988年、也就是37年來最大單日升幅，最新收盤價已高於川普去年11月5日贏得美國總統大選當天的31.968元兌1美元。如果只看今年，新台幣對美元已升值近6%，表現居新興亞幣之冠。

印度盧比對美元2日盤中最多升至83.7637盧比兌1美元，也填平川普勝選以來所有貶幅，並站上七個月高點。韓元對美元2日盤中由貶轉升，一度升至1,404韓元兌1美元，是去年12月初以來最高；離岸人民幣升至人民幣7.2401元兌1美元，登上一個月高點。

中國大陸2日透露，正評估與美國展開貿易談判的可能性，顯示全球兩大經濟體關係可望逐漸改善。美國也正與南韓、馬來西亞和泰國等亞洲經濟體協商貿易事宜，這些經濟體也是川普對等關稅的目標。

根據路透調查，隨著美國貿易政策令人感到憂心持續削弱美元，投資人已加碼押多星元、盧比、泰銖和菲律賓披索，並轉為看多新台幣、韓元和馬元，是去年10月以來首見。投資人也削減做空人民幣和印尼盾的部位，但印尼盾空頭部位仍相當可觀。