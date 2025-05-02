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大學畢典也不放過…川普宣揚百日政績 炫耀科技大亨「拍我馬屁」

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國總統川普1日參加阿拉巴馬大學畢業典禮，並發表致詞。美聯社
美國總統川普1日參加阿拉巴馬大學畢業典禮，並發表致詞。美聯社

美國總統川普1日參加阿拉巴馬大學（University of Alabama）的畢業典禮，發表他本屆任期首場畢業致詞，內容除了對年輕人的職涯建議，更不忘肯定自身執政百日成績，也再次提到關稅及2020年選舉結果相關話題。

Business Insider報導，川普這場演說時長近1小時，在對畢業生提供建議前，他先提到政府在上任百日間取得的成就，形容這是「我們國家令人振奮的時刻」。

川普說，「你們是畢業於美國黃金年代的第一屆畢業生。我們正置身黃金時代。」他勉勵畢業生要能夠「在非常年輕的時候收穫巨大成功」。並補充，應該「找到自己的極限，然後打破一切」。更提醒他們應「胸懷大志（Think big）」。

川普也說，他對世界各國所加徵的廣泛關稅，很快就會使各國承擔後果。並再次宣稱，自己才是2020年總統大選的真正贏家。雖然至今仍沒有證據顯示該次選舉有舞弊情事。

在演講接近結尾處，川普提到自己與馬斯克等科技領袖的關係，並說，「看看這些網路鉅子中的一些人。我多麼了解他們。你知道的，他們在我第一屆任期時討厭我，現在卻正拍著我馬屁。」

馬斯克等商業領袖，在川普上屆任期內，曾因美國退出巴黎氣候協定，而跟川普分道揚鑣。但在2024競選時，馬斯克則成為川普的最大支持者，投入至少2.77億美元，支持川普及其他共和黨候選人運作競選辦公室。蘋果執行長庫克及OpenAI執行長奧特曼，也分別以個人名義對川普就職典禮基金捐出100萬美元。

川普在首任任期內，曾於自由大學（Liberty university）及西點軍校等學校，進行數場畢業演說。

川普 畢業典禮 美國 關稅 馬斯克

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