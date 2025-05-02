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願為美製娃娃多付錢？白宮副幕僚長：幾乎所有消費者都同意

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸浙江省義烏市的義烏國際商貿城一家商店4月10日展出了一款以美國總統川普為造型的玩具。資料照片。法新社
中國大陸浙江省義烏市的義烏國際商貿城一家商店4月10日展出了一款以美國總統川普為造型的玩具。資料照片。法新社

美國玩具業者日前表示，川普總統的關稅政策讓曾經物美價廉的玩具將變成「奢侈品」。川普則宣稱娃娃「可能就少幾個」、「貴幾塊錢而已」。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）1日聲稱，美國人為了美國製造的娃娃，可能「願意付更多錢」。

根據此前新聞，川普4月30日再度批評中國大陸是全球貿易中「最會剝削美國」的國家，並試圖淡化關稅政策可能帶來的經濟衝擊，也語帶輕鬆地說，「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃，從30個變成2個吧，而且可能貴幾塊錢而已」。

國會山報報導，NBC新聞記者在1日的白宮例行記者會提及此事，米勒則答稱川普提出的觀點，「我認為幾乎所有美國消費者都會同意」。

米勒接著說，如果美國的消費者在兩種娃娃之間選擇，「一種來自中國，可能有含鉛油漆，不如美國製造的娃娃那樣做工精良」，而美製娃娃「符合更高的環保和監管標準，以更高的品質製造，而這兩種產品都在亞馬遜上架，那麼是的，你們很可能會願意為了做得更好的美國產品多付一點錢」。

根據Axios轉述，米勒也補充道，稅收與監管削減意味著「在美國製造和生產將比以往更便宜」。

不過，美國玩具協會總裁兼執行長阿赫恩（Greg Ahearn）日前表示，川普對中國大陸徵收高額關稅後，陸方目前不再生產向美方出口的玩具，而美國主要零售商實際上已經開始取消訂單，並指川普的政策可能會危及「孩子們的聖誕節假期」，曾經物美價廉的玩具將變成「奢侈品」，玩具業已是美國遭受關稅衝擊最嚴重的行業之一。

阿赫恩指出，96%的美國玩具製造商都是中小型企業，無法達到陸企那樣的生產規模，也需要相當長的時間，才能趕上中國大陸同行的步伐。

娃娃 川普 消費者 美國 關稅

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