市場疲軟！酩悅軒尼詩、雅詩蘭黛將大砍人力 精品美妝大廠扛不住

法國精品巨擘路易威登（LVMH）旗下酩悅軒尼詩（Moet Hennessy）表示，將裁減逾10%人力，以提振業績表現。另外，紐約美妝大廠雅詩蘭黛（Estee Lauder）也證實最多將裁員7,000人。

英國金融時報（FT）報導，酩悅軒尼詩執行長奎歐尼和副執行長阿諾特表示，LVMH該酒類商品部門將把目前的9,400名人力，裁減約1,200人至2019年時規模，主要是透過遇缺不補，並把一些員工調到其他部門填補職缺來實現，但並未說明時程。

奎歐尼說，酩悅軒尼詩的成本自2019年來增加35%，但同期營收卻持平。酩悅軒尼詩今年第1季自體銷售下滑9%，拖累LVMH集團整體營收，受累於關鍵的美國和中國大陸市場買氣銳減。LVMH第1季自體銷售萎縮3%。

此外，川普對歐盟產品徵收20%對等關稅，也料將對酩悅軒尼詩造成衝擊。

另據道瓊社報導，雅詩蘭黛表示，由於亞洲市場持續疲軟，上季淨利驟減，證實將在2027年度完成裁減至多7,000名人力。該公司截至2024年，聘僱共6.2萬名員工。

雅詩蘭黛在截至3月的會計年度第3季，銷售年減10%至35.5億美元，但仍高於分析師預期。上季獲利則由一年前的5.31億美元，劇減42%至3.06億美元。最大營收來源的護膚產品部門，銷售年減12%至18.1億美元，主因該品牌苦於重拾亞洲市場買氣。

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