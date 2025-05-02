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川普勉勵大學畢業生 不忘宣傳反移民與跨性別政績

中央社／ 阿拉巴馬州杜斯卡洛薩1日綜合外電報導

美國總統川普長達一週的慶祝就職百日活動，以今天前往共和黨鐵票區阿拉巴馬州做結，他在當地知名學府阿拉巴馬大學發表演說，鼓勵畢業生外，也不忘宣傳政績。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天發表第2個總統任期的首次畢業致詞，他告訴數以百計聚集在柯爾曼體育館（Coleman Coliseum）的阿拉巴馬大學（University of Alabama）畢業生：「恭喜2025年畢業生，前進吧紅潮！」

「前進吧紅潮」（Roll Tide）是表達對阿拉巴馬大學美式足球隊「紅潮」（Crimson Tide）的支持口號，這支球隊向來是全國一流勁旅。

川普利用這場活動祝賀阿拉巴馬大學及其畢業生，不僅提供一些建議，也宣揚自己的政績，例如減緩非法移民湧入美國、阻止跨性別者參加大學運動賽事。

當川普說出「男人不應該參加女子運動賽事」，他獲得熱烈掌聲。

川普還以自己「築夢並克服困難」的人生經歷，向畢業生提供建議，例如「全力以赴」、「排除萬難」、「胸懷大志」和「努力拚搏」。

另一方面，川普造訪阿拉巴馬大學也引發抗議，學院民主黨人（College Democrats）在幾英里外舉行示威集會，主辦單位宣稱有500多人參與。

川普 移民 美國 跨性別

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