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美中情局發中文短片招募線人 試圖突破北京「防火長城」

德國之聲／ 德國之聲
美國中央情報局（CIA）1日在社群平台上發布了兩段中文影片，以中國高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角為主題，鼓勵中國官員與美國中情局合作，分享中國機密。路透社
美國中央情報局（CIA）1日在社群平台上發布了兩段中文影片，以中國高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角為主題，鼓勵中國官員與美國中情局合作，分享中國機密。路透社

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）周四（5月1日）在社群平台上發布了兩段中文影片，以中國高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角為主題，鼓勵中國官員與美國中情局合作，分享中國機密。

這是美國情報系統自去年10月以來擴大招募中國線人的最新舉措。中情局局長拉特克裡夫（John Ratcliffe）表示將中國列為情報搜集的首要目標，將中國描述為美國前所未有的挑戰和戰略競爭對手，並說影片只是用來因應威脅的措施之一。

路透社引述一名中情局人員說法稱，相信這些影片能突破北京的「防火長城」，達到目標受眾，「如果沒有用，我們就不會制作更多影片」。他還表示，美國不僅重視防範間諜，也對有關中國科技、軍事以及網絡技術、經濟數據和外交機密同樣感興趣。

此前，美國中情局曾發出多段不同語言的影片，針對中國、伊朗、北韓招募線民，並教會他們如何安全跟中情局聯絡。今年1月也曾發布俄文宣傳影片，鼓勵俄羅斯人向美方分享情報。

對此，中國外交部及駐美大使館尚未回應。

(路透社等)

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中情局 美國 間諜

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