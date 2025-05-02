川普再出手！削減資助美公共媒體PBS及NPR 控報導存在「偏見」

白宮指出，美國總統川普今天簽署行政命令，要削減對美國公共電視網（PBS）和全國公共電台（NPR）的資助，川普指控這些公共媒體的報導存在「偏見」。

白宮今晚發布的行政命令文本寫道，該命令指示負責分配資金給PBS及NPR的美國公共廣播公司（Corporation for Public Broadcasting）「停止直接資助」這兩間媒體，因為這些媒體帶有黨派傾向與偏見。

行政命令提到：「公共廣播公司董事會應該在法律允許的最大程度取消現有直接資助，並應拒絕提供未來的資助。」

PBS和NPR先前指稱，川普（Donald Trump）削減資助將擾亂基本媒體服務，並對依賴它們獲取可靠地方及全國新聞的美國人民造成「毀滅性影響」。

川普政府先前也試圖關閉美國之音（Voice ofAmerica）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）與中東廣播網（Middle East Broadcasting Networks），這些媒體都有政府資助。

美國一位聯邦法官已經在4月底下令，要川普政府停止這些行動。