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川普提2026預算 大砍援外與綠能等非國防支出

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普將於5月2日向國會提出2026會計年度政府預算，主打大砍援外與再生能源經費、增加邊界與國家安全等開支。非國防類與國防類預算比例差距拉大為將近1比2。

美國Axios新聞網直言從規模與內容來看，這份預算形同再次對現狀宣戰，針對的正是民主黨政府時期的優先政策與項目。這份預算的目標是把非國防類的裁量性支出（不含社會安全、醫療保險與醫療補助等項目）較今年削減1630億美元。

對每年都需國會重新授權的非國防類項目，白宮管理及預算局（OMB）希望2026會計年度只編列5570億美元經費。

華爾街日報指出，這代表2026會計年度美國削減22.6%的政府開支；另據彭博（Bloomberg News）說法，川普在國安支出上將編列新高的1.01兆美元，大增13%。

環保署（EPA）、教育部及美國國際開發總署（USAID）等機構，預算都將遭大幅削減。川普也將矛頭對準拜登政府任內核准的一些聯邦補助計畫，包括以「環境正義」為出發點的再生能源專案。

Axios指出，總統提出的預算案意在表達施政優先事項，數字往往與最終由國會通過的撥款金額有出入。

許多預計明年遭刪的項目，其實早被馬斯克（ElonMusk）所掌的政府效率部（DOGE）點名。川普與預算官員這次是列明金額，並說明如何從聯邦預算中削減逾1600億美元。

但1600億美元這數字，還是遠不到馬斯克當初允諾要省下1兆美元目標。

川普這份預算中，國防與非國防支出的比例接近2比1，與過去兩任民主黨總統力求「平衡」的做法可謂大相逕庭。

國防 川普 美國

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