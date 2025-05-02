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川普政府用外敵法驅逐委國移民 法官認為不合法

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國德州法官今天在裁決中阻止總統川普政府引用18世紀戰時法律驅逐部分委內瑞拉移民，這是迄今針對川普積極打擊移民政策關鍵部分所做出影響最廣泛的裁決。

綜合路透社與法新社報導，德州布朗斯維爾（Brownsville）地方法官羅德里格斯（FernandoRodriguez）在長達36頁的意見書中裁決，川普政府引用「外國敵人法」（Alien Enemies Act）加速驅逐疑似委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，逾越原法範疇。美國政府目前將「阿拉瓜火車」列為恐怖組織。

川普今年3月中宣布援引1798年「外國敵人法」為其快速驅逐移民出境提供合理基礎，但此決定面臨多項法庭挑戰。多州法官已暫時阻止政府根據此法驅逐轄內被拘留的移民。科羅拉多州1名法官上週裁定，政府必須給予移民至少21天向法庭就可能被驅逐的決定提出異議。

羅德里格斯是川普在第1次執政期間所任命，他的裁決影響更為深遠，他永久禁止政府依外敵法驅逐被拘留在德州南區聯邦地區法院轄內的委內瑞拉人。

羅德里格斯的裁決也是第一起徹底駁回川普援引外敵法的裁決。他寫道，「阿拉瓜火車」在美國的行動並不構成「入侵」或「掠奪性入侵」，援引此法並無正當性。

羅德里格斯寫道：「總統經由公告援引外敵法已逾法令範疇，因此不合法。」川普援引外敵法後，至少137名委內瑞拉男子於3月15日從羅德里格斯法院管轄區域內的拘留所被遣送至薩爾瓦多。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示，川普贏得總統大選，賦予他「驅逐涉及恐怖主義的非法外國人」的權力。

德賽說：「川普政府致力於使用憲法和國會賦予行政部門的一切權力來履行任務，我們不會感到抱歉，相信最終會取得勝利。」

美國政府可就羅德里格斯的裁決向聯邦第5巡迴上訴法院提出上訴，許多人認為這是美國12個巡迴上訴法院中最保守的1個。

外敵法最為人所知的是在第二次世界大戰期間被用來拘禁與驅逐日本、德國和義大利血統的人。

代表委內瑞拉移民的美國民權聯盟（American CivilLiberties Union）律師吉賴特（Lee Gelernt）說：「法庭具批判性地認為，總統不能僅僅宣稱美國遭到入侵，就在承平時期單方面援引18世紀的戰時權力。」

川普 移民 美國

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