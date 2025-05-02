唱紅電影獨領風騷歌曲 美創作歌手家遇祝融喪生

以1995年喜劇愛情電影「獨領風騷」歌曲Supermodel和I Kisseda Girl聞名的美國創作女歌手吉爾莎貝爾（Jill Sobule）今天凌晨因住家遭遇祝融不幸身亡，享壽66歲。

路透社引述美國媒體報導，吉爾莎貝爾的經紀人波特（John Porter）透過致明尼蘇達州「明星論壇報」（Star Tribune）的聲明證實她的死訊。

根據吉爾莎貝爾的個人網站內容，她原定明天將在家鄉科羅拉多州丹佛（Denver）表演她的自傳式舞台音樂劇「去X的七年級」（F*ck 7th Grade，暫譯）歌曲。

吉爾莎貝爾的音樂風格多元豐富，從深刻內省到具有社會意識的主題皆有。她的錄音生涯始於1990年，首張專輯「事有蹊蹺」（Things Here Are Different）由知名音樂人陶德朗格倫（Todd Rundgren）操刀。

她1995年發行的同名專輯收錄兩首代表作，包括好萊塢青春喜劇電影「獨領風騷」（Clueless）中的諷刺歌曲Supermodel，以及被廣泛視為首支公開LGBTQ主題，且進入音樂排行榜「告示牌」（Billboard）單曲前20名的I Kissed a Girl，當年最高登上第20名。

這首歌2008年再度引起注意，當時美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）用同樣的歌名發行完全不同版本的I Kissed a Girl。

明星論壇報報導，明尼蘇達州伍德柏瑞市（Woodbury）當局正在調查起火原因。