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台、韓製造業PMI連兩月萎縮 亞洲大部分工廠都因川普關稅受重創

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
4月，台灣和南韓製造業的採購經理人指數（PMI）連兩月萎縮。路透
4月，台灣和南韓製造業的採購經理人指數（PMI）連兩月萎縮。路透

包括台灣在內，亞洲大部分國家的製造業景氣4月持續走弱，因美國總統川普徵收10%的關稅，導致企業面臨需求疲軟、客戶暫停下新訂單的困境。

標普全球周五公布的調查數據顯示，由於全球貿易不確定性導致客戶需求疲弱和新訂單縮減，包括台灣和南韓在內亞洲工廠大國的採購經理人指數（PMI）上月大幅下滑。

台灣PMI由3月的49.8降至4月的47.8，連兩個月萎縮，是16個月以來最低點。PMI是綜合指標，數值低於50榮枯分界線表示營運狀況惡化。

分項指標顯示，新業務一年多來首見下滑。企業說不論是本土，還是外銷至亞洲、歐洲和美國市場，需求都轉弱，一部分廠商將矛頭指向川普的關稅政策。企業普遍預計未來12個月將減產，悲觀情緒升至2023年1月以來最濃。由於客戶議價而業者積極維持銷量，因此貨品的出廠價格大減，創2023年8月以來最大跌幅。

標普全球市場財智公司的Annabel Fiddes在一份關於台灣數據的聲明中表示：「美國關稅的影響以及全球經濟成長放緩的預期，抑制了對未來一年的預測。企業普遍預計未來12個月的產量降低，悲觀程度達2023年1月以來最高。」

南韓PMI由3月的49.1降至4月的47.5，是31個月以來最低，這也是2022年9月以來指數第三次降到榮枯分水嶺以下。產出和新訂單降幅為2023年6月以來最大，新出口訂單則是2024年10月以來首見下滑，創下22個月以來最大降幅。南韓製造商對於未來一年前景的悲觀情緒為2020年6月新冠疫情以來最高，紛紛選擇縮減開支。

這項調查與一天前南韓樂觀的貿易數據形成鮮明對比。南韓4月貿易數據因半導體需求強勁而優於市場預期，但也顯示出關稅開始對汽車業造成傷害。

在東南亞，泰國、馬來西亞和印尼的製造業活動也萎縮，分別降至49.5、48.6、46.7。菲律賓表現突出是個例外，即將舉行的地方選舉推升當地PMI，由3月的49.4重返擴張區間的53。

數據表明各地對寬鬆貨幣政策的需求正在升高。但各國央行需緩和貨幣波動、也需支持經濟成長，正處於兩難境地。

PMI 南韓 美國

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