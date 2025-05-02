川普79歲生日想要閱兵！美陸軍擬出動6600兵力大秀肌肉

根據美聯社取得的內部規畫文件顯示，美國陸軍正在籌備一場盛大閱兵式，計畫於6月14日總統川普生日當天舉行，若成行，這將是川普任內期盼已久的大型閱兵，可能動員超過6600名士兵、至少150輛軍車、50架直升機、7支軍樂隊及數千名平民參與。

這些文件日期為4月29日與30日，目前尚未對外公開，內容展現陸軍對這場預定在國家廣場舉行的建軍250周年慶典的最新構想，並首次正式納入閱兵元素。

儘管規畫簡報未列出預估花費，但據估計，此類規模的閱兵可能耗資數千萬美元，主要成本包括軍備與人員的調動、食宿安排等。

陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，閱兵計畫尚未獲最終核准，另一位發言人巴特勒上校（Col. Dave Butler）則稱陸軍對於能與全美一同慶祝誕辰感到振奮，並補充：「我們希望讓美國人民更加認識陸軍與士兵，閱兵可能會是非常棒的加分項目。」

據了解，即使閱兵尚未獲白宮正式批准，但文件反映陸軍已做好準備，靜待高層拍板。國家公園管理局已提交將本活動列為「國家級特別安全事件」的申請，正由相關單位審查中。

川普早在2017年參觀法國國慶閱兵後便萌生舉辦類似活動的構想，但首任期內計畫因高額預算與地方反對聲浪告吹。根據此次最新規畫，閱兵隊伍可能從維吉尼亞州阿靈頓出發，橫跨波托馬克河進入華府市中心，戰車與重型裝甲車再度引發地方政府對路面損壞的疑慮。

根據規畫，閱兵將展示美軍250年來的歷史榮耀，預計來自全美11個軍團與師級單位參與，包括史崔克（Stryker）部隊、戰車營、步兵營、布雷德利戰車、榴彈砲與帕拉丁自走砲等重型裝備，黃金騎士傘兵隊（Golden Knights）也將進行跳傘表演。晚間預計還有音樂會與煙火秀。

有文件指出，仍有多項待釐清問題，包括參演部隊最終名單、部隊住宿安排，以及軍備進城時的安全維護難題。