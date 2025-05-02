為「群聊門」負責？美國安顧問沃爾茨遭川普調職

美國總統川普週四（5月1日）在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「我很高興宣布，我將提名沃爾茲（Mike Waltz）為下一任美國駐聯合國大使。」川普同時也宣布將由美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）暫時兼任國安顧問職位。

消息公布數小時前，美聯社引述兩位知情人士說法稱，沃爾茲及其副手黃之瀚（Alex Wong）將離任。這是川普重返白宮以來，首度出現國安高層的重大人事變動。

今年3月，川普政府高層發生「群聊門」事件，當時正是沃爾茲將《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入Signal聊天群組。隨後，戈德堡撰文揭露副總統萬斯（JD Vance）及國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）等人疑似違反規定、利用加密訊息平台討論美國打擊葉門胡塞武裝組織的機密軍事行動，引發輿論譁然。

當時川普刻意淡化此事，並表示他會繼續支持沃爾茲。週四的聲明也未及此事，僅稱沃爾茲「一直將國家利益放在首位」。

萬斯接受福斯新聞採訪時則反駁了沃爾茲是「被解職」的說法，並稱沃爾茲的新職位可以被視作「晉升」。

萬斯表示，沃爾茲受命對國家安全委員會進行「重大改革」，如今已經做到，「現在是麥克（沃爾茲）做其他事情的時候了」。

沃爾茲的新任命仍需獲得國會的批准，目前尚不清楚盧比奧將兼任多久。不過，國務卿同時擔任國安顧問已有先例，已故美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在1973年至1975年期間，就曾同時擔任這兩個職位。

誰可能接任？

一位消息人士向路透社透露，中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）可能是川普正在考慮的人選。

維特科夫負責代表美國斡旋俄烏戰爭和以色列及哈馬斯衝突的停戰，在談判中發揮了關鍵作用。今年4月啟動的伊朗核談判中，他也是川普政府的首席代表。

不過美聯社引述一名知情的美國官員說法報導，稱維特科夫無意接任國安顧問，更傾向擔任當前相對獨立的特使職位，因為該職位不受任何特定官僚機構的約束。

「群聊門」還涉及哪些川普高層？

據戈德堡的報導，他被加入的Signal群組成員除了沃爾茲、海格塞斯及萬斯外，還有盧比奧、國家情報主任加巴德（Tulsi Gabbard）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

過去幾週以來，各界也對海格塞斯在這起事件中扮演的角色提出質疑。當時他將出動飛機和投擲炸彈的時間發布到聊天室中，隨後又轉發到另一個有多達數十人的「親友」群組中分享。

此外，美聯社報導指出，海格塞斯繞過五角大廈的安全協議，在其辦公室的個人電腦上設置了一條不安全的線路，增加了國家敏感資訊可能被駭客攻擊或監視的風險。

消息曝光後，海格塞斯已經解僱或將身邊多名幕僚調職。美國國防部代理監察長斯特賓斯（Steven Stebbins）著手調查海格塞斯不當使用加密訊息服務的情況。

川普宣稱對相關事件一無所知，並多次表達對官員的支持。多名民主黨議員則呼籲他將海格塞斯免職。

（路透社、美聯社、法新社）

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