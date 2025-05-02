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認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為非營利新聞機構全國公共電台（NPR）將出現53年來規模最大縮編行動，裁撤100名員工，約占10%人力。(Getty Images)
圖為非營利新聞機構全國公共電台（NPR）將出現53年來規模最大縮編行動，裁撤100名員工，約占10%人力。(Getty Images)

美國總統川普1日簽署行政命令，要求公共廣播公司（CPB）董事會全面停止贊助全國公共廣播電台（NPR）和公共廣播電視公司（PBS），指控兩家媒體未能針對時事，向納稅公民提供公平、準確或不帶偏見的呈現。

川普1日簽署行政命令，指NPR和PBS透過公共廣播公司，接受國家稅金的資助，但現在的媒體環境已經和過去大不相同，充滿豐富、多元和創新的新聞選擇；行政命令指出，政府資助新聞媒體不但過時，且沒有必要，還有傷新聞自主的形象。

除此之外，行政命令表示，美國人民若要用稅金資助公共廣播，至少有權利只贊助公平、準確、不帶偏見和無黨派的新聞；同時，行政命令也說，沒有媒體擁有納稅人補助的憲法權利，而政府有權選擇稅金補助的項目。

行政命令表示，NPR和PBS沒有針對時事，向納稅公民提供公平、準確或不帶偏見的呈現；川普因此要求公共廣播公司的董事會，和所有行政部門和機構停止對NPR和PBS的聯邦資助。

這是川普政府凍結贊助美國之音（VOA）和自由亞洲電台（RFA）之後，再度向公共媒體開刀。

命令 川普 美國

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