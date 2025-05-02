美元連三漲 指數重上100 日圓大跌後今早貶幅縮小

美元周四（1日）連續第三天走高，美元指數重回100之上。周四稍早，有報導傳出川普政府已主動與北京中國，希望就關稅問題進行談判。日本銀行（央行）周四維持利率不變且延長實現通膨目標所需的時間預期，抑制了市場對日銀升息的押注，日圓兌美元重挫1.62%；今（2）日早盤日圓續貶，但幅度縮至0.2%左右。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）連三漲，且漲幅擴大至0.78%，收在100.248。美國10年期公債殖利率小幅上漲6個基點至4.22%。

市場參與者現正在關注今（2）日將發布的美國非農就業報告，以找尋美國聯準會可能何時恢復降息的線索。華爾街經濟學家預測，今天的就業數字會是3月新增就業職位13萬個，較2月的22.8萬個減少。周四公開的幾個美國數據顯示美國經濟持續趨弱。

中國大陸官媒央視旗下的社交媒體帳號玉淵譚天，周四引述不具名消息人士指出，美國近來已透過多個管道主動與中國接觸，希望就關稅問題進行談判。美國總統川普則是在周三就說，美國與印度、韓國和日本等國「潛在」的貿易協議即將達成，與中國達成協議的可能性也非常大。

美國財政部長貝森特和國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特周四則是表示，美國希望在緩解貿易緊張局勢方面取得進展。哈塞特提到了美中之間的「鬆散討論」，說中國近期調降部分關稅的舉措，是雙方協商取得進展的一個跡象。

道明證券全球外匯策略師Jayati Bharadwaj認為，川普政府已經意識到，他們在關稅問題上可能已經過頭了，因而正試圖釋出進行談判的可能性。

貿易談判有成果的樂觀情緒能否持續支持市場反彈？有些分析師沒那麼看好。麥格理策略師Thierry Wizman和Gareth Berry就在報告中寫道，「除了短期技術面和新聞報導之外，我們懷疑美元是否會能回到2024年第4季和2025年第1季度初『美國例外論』時的水準」。他們說，「我們仍然認為，近期美元走弱在很大程度是源於市場對美國決策者的信心日益喪失，以及關稅不確定性對美國經濟造成的負面影響。我們對任何緩解性的反彈持懷疑態度，本周的上漲行情可能難以持續，」

Brown Brothers Harriman & Co.策略師Win Thin和Elias Haddad也指出，「在我們完全清楚掌握美國關稅政策的影響之前，我們預計美元將繼續走弱，並且無論美國經濟數據如何，美元的任何復甦都會是脆弱的」。

日圓周四兌美元收盤大跌1.62%，報145.39日圓兌1美元，來到四周低點，單日跌幅是去年12月以來最大。日銀周四維持政策利率在0.5%不變，將通膨達標展望期延長一年至包括到2027年會計年度，預期展望期後半可實現2%的通膨目標。釋出的訊息，較日圓多頭投資人所希望的更為鴿派。