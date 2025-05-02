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美CIA發中文影片策反中共高層 局長：熱線已開通

中央社／ 華盛頓1日專電

美中貿易戰互不相讓，情報對壘同樣升溫。中央情報局發布品質不輸好萊塢大片的中文影片，以「天助自助」等勵志口號，呼籲中共高階領導人及基層為美從事間諜活動。局長雷克里夫更喊話，「熱線已開通」。

中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）今天上架兩部各約3分鐘的中文短影片，第一部名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，以一名高官於晚宴中的焦慮自述開展，圍繞他在共產黨內的危機感。

主角說，在黨內，他一邊升遷，一邊看著比他職位高的人，一個個被棄如敝屣。如今他意識到，黨內同志都希望把他擠走，自己的命運岌岌可危。「一個人忽然憑空消失，也早已不是什麼罕見的事。」

「如果我出了什麼事，我必須找到能照顧他們的人。我家人的命運不能由他們來掌控。」

畫面帶到主角拿出手機聯繫中情局，並說，「我的目標沒變，只是換了方法」。無論未來是什麼，他的家人依然會享有一個美好的生活。

影片最後浮上一排字：「你的命運掌握在你的手中」。

第2部影片的主題為「選擇合作的原因：創造美好遠景」，內容試圖引發中共內部較低階、爬升無望的官員共鳴。

影片中的「基層」自述，從小到大，「黨教育我們，只要勤奮地走在領導指定的道路上，就會前途無量。」但原本應該大家共享的這片天空，現在卻只剩下少數人在獨享。

「一輩子努力耕耘，最終卻只是為別人做事」。主角宣示拒絕「躺平」，準備建構自己的夢想。畫面可見他爬上高處，望著都會夜景後，同樣選擇接觸中情局。影片並以「天助自助，自己的命運自己掌握」作結。

這兩段影片已在中情局的YouTube、臉書、加密通訊軟體Telegram、Instagram及X上架。

中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）於福斯新聞（Fox News）今天刊出的獨家專訪中表示，中情局的主要職責之一，是為總統及政策制定者收集情報，方法之一是招募可以幫助美方竊取機密的人員。

雷克里夫說，這段影片向他們解釋如何透過中情局暗網接觸，以提升自身與家人的安全與福祉。

雷克里夫2020至2021年川普第1任期的尾聲擔任國家情報總監（DNI）。他當時表示，無論是經濟、政治還是軍事方面，中國是美國最強大對手。

他對福斯新聞說，相信這些影片能夠突破「中國防火牆」，觸及相關人士。中情局先前已發布中文「教學影片」，說明如何透過暗網聯繫，點閱率已破百萬。

雷克里夫表示，中情局的熱線電話已開通，一切對話都將保密。現在，他希望中國人民站出來。

中情局 家人 影片

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