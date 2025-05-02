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談國安顧問去職 美副總統：轉任聯合國大使更有作用

中央社／ 華盛頓1日專電

美國總統川普今天表示，將提名原國安顧問瓦爾茲出任美國駐聯合國大使。副總統范斯（JD Vance）說，瓦爾茲並非被「免職」，隨著國安會改革告一段落，他作為駐聯合國大使將發揮更大作用。

多家美媒今天稍早報導，瓦爾茲（Mike Waltz）日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組對話，其中涉及美軍空襲葉門資訊，引發川普（Donald Trump）不滿，瓦爾茲因此將去職。這將是川普重返白宮以來，首位遭免職的高層官員。

川普下午在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文宣布，將提名瓦爾茲擔任美國駐聯合國大使，證實瓦爾茲將去職。他還說，在過渡期間，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將兼任國安顧問一職。

范斯在福斯新聞（Fox News）傍晚播出的專訪中被問及瓦爾茲離開國安會的原因，他回應表示，瓦爾茲並非「被免職」，而是即將被提名為美國駐聯合國大使，這是一個需要聯邦參議院同意確認的職位。

范斯認為，瓦爾茲可將此視為職位「晉升」。

他說，瓦爾茲當初被找來負責國安會改革，他已完成任務。「我跟總統都信任他，但隨著國安會改革告一段落，我們認為，他作為駐聯合國大使將發揮更大作用。」

范斯說，媒體將這件事形容為「被炒魷魚」，川普曾解僱許多人，但他不會事後還給對方安排需要參議院同意的新職。川普的想法是，瓦爾茲在新職位上能更好地服務政府、服務美國人民。

川普去年底贏得總統大選後，提名時任聯邦眾議員瓦爾茲出任國安顧問。瓦爾茲曾在美國陸軍特種部隊服役27年，期間參與於阿富汗、中東及非洲的戰事而獲4枚銅星勳章，以上校軍階退役，是首位進入國會的陸軍特種部隊老兵，也就是俗稱的「綠扁帽」（Green Beret）。

瓦爾茲先前誤將大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進國安高層通訊群組之中，事件於3月底曝光後引發議論。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，這是川普政府首個重大尷尬事件之一，儘管川普當時並未立即開除瓦爾茲，但私下表達了對他的不滿。

國安會 川普 美國

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