美密西根州參議院決議案 連續4年通過挺台文件

（德國之聲中文網）美國總統川普在周三（4月30日）舉行的內閣會議上對馬斯克表達了高度肯定，並表示只要其願意，可以繼續擔任白宮顧問角色。“這個國家絕大多數人都非常尊重你、感謝你，”川普說道，“你知道，只

2025-05-02 06:00