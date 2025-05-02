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川普：將提名沃茲任聯合國大使 盧比歐暫兼國安顧問

中央社／ 華盛頓1日專電

傳出美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）將去職後，美國總統川普今天下午在社群媒體發文宣布，將提名沃茲出任美國駐聯合國大使；在過渡期間，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將同時兼任國安顧問。

多家美媒今天稍早報導，沃茲日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組對話，其中涉及美軍空襲葉門資訊，引發川普（Donald Trump）不滿，沃茲因此將在未來幾天去職。這將是川普重返白宮以來，首位遭免職的高層官員。

川普下午在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文宣布，將提名沃茲擔任美國駐聯合國大使，證實沃茲將去職。

川普3月底撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使的人事安排，理由是為了守住共和黨席次，確保眾院多數席次優勢，以推進川普政府「美國優先」的各項政策。

他今天發文寫道，沃茲從穿軍服服役、在國會任職，到擔任他的國安顧問，一直把國家利益擺在首位，相信他在新職上也會同樣盡力。

川普表示，在過渡期間，國務卿盧比歐將兼任國安顧問一職。

川普去年底贏得總統大選後，提名時任聯邦眾議員沃茲出任國安顧問。沃茲曾在美國陸軍特種部隊服役27年，期間參與於阿富汗、中東及非洲的戰事而獲4枚銅星勳章，以上校軍階退役，是首位進入國會的陸軍特種部隊老兵，也就是俗稱的「綠扁帽」（Green Beret）。

沃茲先前誤將大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進國安高層通訊群組之中，事件於3月底曝光後引發議論。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，這是川普政府首個重大尷尬事件之一，儘管川普當時並未立即開除沃茲，但私下表達了對他的不滿。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，「川普對他失去信心已有一段時間」。在川普考慮正式接任人選期間，盧比歐、副國務卿藍道（Christopher Landau）都被提議暫時接替沃茲的職位。

也有知情人士表示，川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）也是可能接任人選之一，但尚未有最終決定。

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