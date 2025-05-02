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沃茲轉任駐聯合國大使 川普：魯比歐兼任國安顧問

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普證實白宮國家安全顧問沃茲去職，由國務卿魯比歐兼任國安顧問。(歐新社)
美國總統川普證實白宮國家安全顧問沃茲去職，由國務卿魯比歐兼任國安顧問。(歐新社)

美國總統川普1日證實，提名白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）擔任美國駐聯合國大使；川普表示，他相信沃茲會在新角色上繼續把美國的利益放為優先。

美國日前爆發「群聊門」，誤將記者加入國安團隊群組的沃茲傳出將去職；川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）宣布，提名沃茲擔任下一任美國駐聯合國大使。

川普說，沃茲曾在戰場上擔任軍人，歷經國會，並擔任川普的國安顧問，一直都努力將美國利益視為優先，相信他在新的角色上也會這樣做。川普表示，在此期間，魯比歐將兼任白宮國安顧問。

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