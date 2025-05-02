川普任內首位高官遭拔 美媒：國安顧問沃茲將去職

多家美媒今天報導，美國國家安全顧問沃茲日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組對話，其中涉及美軍空襲葉門資訊，引發川普不滿，沃茲因此將在未來幾天去職。這將是川普重返白宮以來，首位遭免職的高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名消息人士報導，沃茲（Mike Waltz）本週稍早被告知將結束領導國家安全會議的任務。多名消息人士還說，儘管時間點仍不清楚，副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）及其他國安會成員也將去職。

沃茲、黃之瀚都被視為川普政府內的友台派人士。根據美媒拍到的畫面，沃茲今早仍現身白宮。

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組，沃茲、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及副總統范斯（JD Vance）對空襲葉門計畫的討論都被看光。

沃茲事後受訪曾說，他要負全責，因為他建立了群組，職責是確保一切妥善協調，但他也說，自己並不認識高德柏格。

這起事件於3月底曝光後引發議論，華爾街日報（Wall Street Journal）報導，這是川普政府首個重大尷尬事件之一，儘管川普當時並未立即開除沃茲，但私下表達了對他的不滿。

CNN引述一名消息人士報導，「川普對他失去信心已有一段時間」。消息人士透露，在川普考慮正式接任人選期間，盧比歐、副國務卿藍道（ChristopherLandau）都被提議暫時接替沃茲的職位。

也有知情人士表示，川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）也是可能接任人選之一，但尚未有最終決定。

在川普尋求達成國際協議之際，房地產開發商、同時也是川普友人的魏科夫主導美國和俄羅斯、伊朗的談判。

CNN引述4位消息人士指出，沃茲的地位在Signal事件後始終沒有真正恢復，在白宮高層幕僚中的影響力也逐漸消失。隨著川普執政滿百日，多位熟悉內情的人士形容，沃茲被撤換只是「何時」，而非「是否」會發生的事。

民主黨國會議員對此消息大多回應表示，川普開除錯人了，他們認為，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）更應該被撤職，他才是在Signal群組討論葉門轟炸目標的人。