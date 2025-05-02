川普就任百天…馬斯克淡出白宮 正副國安顧問傳下台

白宮四月卅日證實，科技富豪馬斯克將淡出政府效率部（ＤＯＧＥ）共同主管角色，回歸本業專注經營他自己的公司，不會定期在白宮工作。ＣＢＳ新聞一日報導，多位知情消息人士說，白宮國安顧問沃茲及副國安顧問黃之瀚也將在一日離職。

馬斯克卅日在白宮參加內閣會議時告訴川普：「很榮幸能與您優秀的內閣合作，我只想對大家說聲謝謝，我很榮幸能與你們共事，感謝你們所做的一切。」

馬斯克說：「在川普就任的一百天內，政府已取得重大成就；正如大家所言，這比先前任何一屆政府同期內所做得都多得多。因此，這預示著政府其他部門將發生的事。」

國家廣播公司報導，馬斯克上周在特斯拉電動車的財報會議上表示，五月起他將大幅減少管理ＤＯＧＥ的時間，計畫「每周只花一、兩天」處理公務。

白宮本月稍早證實，馬斯克本就計畫完成「在ＤＯＧＥ的卓越貢獻」後，重新專注於特斯拉。

川普卅日告訴馬斯克，「我們都感謝你的協助，你真的犧牲了很多，你遭受極不公平對待」。

馬斯克開玩笑說，「嗯，他們喜歡燒我的車，這並不好」。

川普說：「這國家絕大多數人真的很尊重且欣賞你，在座的各位都認可，你真的幫了大忙。你知道的，你想待多久都歡迎。」

華爾街日報報導，特斯拉內部人士透露，在公司股價走跌、業績大幅下滑之際，馬斯克卻將心力放在白宮，讓董事會一個月前開始與多家獵才公司接觸，想找人取代馬斯克。不過，特斯拉發表聲明稱這個報導錯誤。

ＣＢＳ一日報導，消息人士表示，白宮國安顧問沃茲與副國安顧問黃之瀚預計將於一日離職。白宮沒有立即回應置評請求。

沃茲先前誤將大西洋月刊總編輯戈德堡拉入討論轟炸葉門計畫的國安群組，知情人士透露，川普私下對此事非常不滿。沃茲若去職，將是川普政府高層團隊第一個離職的官員。