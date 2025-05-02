執政100天 白宮秀成果…川普：企業承諾投資8兆美元

美國總統川普卅日表示，他執政滿百日，企業承諾投資美國金額已近八兆美元，國家正朝正確方向前進；輝達執行長黃仁勳表示，感謝川普的政策與支持和「強力鼓勵」，加速企業到美國生產製造。

川普卅日在白宮舉行企業投資美國活動，邀請承諾投資美國的企業代表出席；川普指出，到場的企業承諾投資美國的總額達到二兆美元，累計企業承諾投資美國的金額已近八兆美元。

美國商務部公布美國第一季ＧＤＰ成長率，衰退百分之○點三，但川普表示，若排除進口、庫存和政府支出，實際上成長百分之三。

川普表示，現在依舊是拜登的經濟，川普政府一月廿日上台，大家需要給政府一點時間，讓經濟動起來；私人企業在去年十一月五日總統大選之後已有非常顯著的成長。他並提到預計在國會通過的減稅法案，為企業支出免稅，「你可以建造你的工廠，幾乎不用繳稅」，也將為企業支出爭取在接下來四年裡，都可以百分之百免稅。

川普也承諾為企業減稅，從現行百分之廿一稅率砍至百分之十五，只要企業在美國生產製造，包括「那些美妙的晶片」。

川普一一唱名到場的企業代表，也邀請日本軟體銀行集團執行長孫正義和輝達執行長黃仁勳等人上台說話。

孫正義說，川普第一任期時，軟銀承諾四年投資五百億美元，最後投資了七百億，這次承諾投資一千億美元，但川普說要投資更多，所以軟銀承諾投資二千億美元，並與OpenAI、甲骨文和MGX共同宣布五千億美元的對美投資；他堅信美國是科技創新中心，美國必須繼續領導人工智慧（ＡＩ）的發展。

黃仁勳上台時說，輝達將在美國生產下一個世代的科技，如果沒有川普的政策和支持，如果沒有川普的「強力鼓勵」，到美國生產製造不會加快到這個速度。他說，未來的生產製造不再與廉價勞動力有關，而是與科技有關，未來若要發展ＡＩ必須要有進步的、成長的、搭配產業能源政策，他很感謝川普支持這樣子的能源政策。