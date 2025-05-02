馬斯克淡出政府效率部

白宮4月30日證實，馬斯克將淡出政府效率部（DOGE）共同主管角色，回歸專注本業，也就是他自己的公司，將不會定期在白宮工作。馬斯克本人則表示，DOGE迄今的聯邦裁員計畫已撙節1,600億美元，但遠低於他最初宣稱的2兆美元目標，並在某種程度上告別了川普內閣。

馬斯克在白宮參加內閣會議時告訴川普：「很榮幸能與您優秀的內閣合作，我只想對大家說聲謝謝，我很榮幸能與你們共事，感謝你們所做的一切。」

馬斯克說：「在川普就任的100天內，政府已取得重大成就；正如大家所言，這比先前任何一屆政府同期內做得都多得多。」

川普則告訴馬斯克，「我們都感謝你的協助，你真的犧牲了很多，你遭受極不公平的對待」，「但這個國家絕大多數人真的很尊重且欣賞你，在座的各位都認可，你真的幫了大忙。你知道的，你想待多久，歡迎就待多久。」

上周在特斯拉財報會議上，馬斯克已表示自己5月起將大幅減少管理DOGE的時間，計劃「每周只花一、兩天」處理公務。

巧合的是，同日特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）澄清，稍早傳出有關董事會成員接洽獵才公司，尋找接替馬斯克執行長職位人選的報導「完全不實」。丹賀姆補充說，董事會對馬斯克持續「執行未來令人興奮的成長計畫」能力充滿信心。

華爾街日報引述知情人士說法報導，特斯拉董事會傳出已啟動尋找馬斯克接班人計畫，大約一個月前聯繫幾家獵才公司，當時投資人擔心馬斯克把太多時間投入在協助美國政府削減成本。