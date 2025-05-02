川普挽留馬斯克：只要願意 隨時可以留下來

（德國之聲中文網）美國總統川普在周三（4月30日）舉行的內閣會議上對馬斯克表達了高度肯定，並表示只要其願意，可以繼續擔任白宮顧問角色。“這個國家絕大多數人都非常尊重你、感謝你，”川普說道，“你知道，只要你願意，你可以一直留在這裡。”不過，他也補充說，馬斯克可能“更想回家照看他的汽車了”。

馬斯克上個月宣布，他將減少自己在由川普設立的“政府效率部（Doge）”中的角色，重新專注特斯拉。特斯拉品牌引起投入的政治工作而嚴重受損且面臨業績挑戰——銷量和業績都在大幅下滑。

今年2月開始，全美多地特斯拉門店外爆發抗議活動。川普對此表示：“你真的犧牲了很多，他們對你很不公平。”馬斯克說道：“他們確實喜歡燒我的車，這可不太妙。”

利潤暴跌 品牌受損，特斯拉董事會秘密物色接班人

馬斯克在川普政府效率部推動削減美國政府成本的工作，激起廣泛抗議，特斯拉品牌因此受損。在美國和歐洲，因不滿其政治立場，多個特斯拉展廳遭到破壞，消費者也發起了抵制。

據特斯拉公司4月22日公布的財報顯示，今年第一季度特斯拉營收同比下降9%，汽車業務收入同比下降20%，淨利潤同比暴跌71%。

據《華爾街日報》報道，由於公司利潤和股價雙雙下滑，特斯拉董事會在約一個月前就已開始與數家高管獵頭公司接洽，物色馬斯克繼任者。投資者對馬斯克在削減美國政府成本的相關職務上投入的時間過多感到擔憂。董事會成員要求馬斯克為公司投入更多時間。

特斯拉否認“物色繼任者”

然而，特斯拉在5月1日公開否認了這一報道，特斯拉此前幾乎不會對有關該公司的報道公開置評。特斯拉董事會主席羅賓·丹霍姆（Robyn Denholm）在社交平台X上發文稱，《華爾街日報》的報道“完全是錯誤”。

長期以來，馬斯克被視為特斯拉的靈魂人物。Wedbush證券分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）曾說：“特斯拉就是馬斯克，馬斯克就是特斯拉。”然而，特斯拉目前正面臨困境：產品線老化、中國競爭加劇，再加上馬斯克的備受爭議的政治言論，使得產品需求和利潤雙雙下降。

德新社評論稱，馬斯克在華盛頓的舉動以及他的右翼政治觀點也導致一些潛在買家對特斯拉敬而遠之。分析師艾夫斯估計，特斯拉車輛的長期需求可能下降15%至20%。

此外，特斯拉也在一定程度上被卷入川普的關稅貿易戰之中。雖然特斯拉大部分汽車在美國本土生產，但公司需從國外采購部分材料，這些材料將面臨進口稅。

中國的報復也將損害特斯拉的利益。本月初，該公司被迫停止接受大陸客戶對Model S和Model X兩款車型的訂單。

（綜合報道）

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