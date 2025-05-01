美上周初領失業金人數「升至2月來最高」 主要集中在這一州

在復活節後的一周內，美國初領失業救濟金人數躍增至2月來最高，部分原因與紐約公立學校放春假有關。

彭博資訊報導，美國勞工部1日數據顯示，在截至4月26日止的一周內，初領失業救濟金人數比前一周增加1.8萬人，至24.1萬人，高於彭博訪調分析師預期的22.3萬人。

經季節調整前的上周初領金人數增加約1.29萬人，其中光是紐約州請領人數就增加逾1.55萬人。紐約市允許部分學校員工在寒假和春假期間可請領救濟金，這可能導致了該州的救濟金請領人數大增。

初領救濟金人數通常每周變化都很大，尤其是在假期前後。截至目前為止，在面對經濟前景的不確定性下，請領人數仍維持在低位。如果請領人數持續增加，就可能暗示目前被認為充滿韌性的勞動市場正在減弱。

在4月19日為止的一周內，連續請領人數增加至192萬人，為2021年來最高，顯示失業者找到工作所花的時間變長。