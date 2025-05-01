彷彿離職面談 馬斯克坦承負責DOGE：遭受不斷地攻擊並不好玩

科技富豪、美國政府效率部（DOGE）負責人馬斯克4月30日在白宮的羅斯福廳，與十幾家新聞媒體舉行了長達一小時的問答，承認DOGE的預算削減行動沒有像他希望的一樣成功，但該部門可能會持續川普總統的整個4年任期，長達原先計劃的2倍以上。

參與問答環節的Axios指出，這場會面對馬斯克有如離職面談。根據此前新聞，馬斯克在特斯拉財報會議上表示，將從5月開始「大幅」減少政府相關工作，把更多注意力放在特斯拉。但馬斯克在羅斯福廳堅稱，他的轉型並不意味著DOGE完了。

報導指出，DOGE原定於2026年7月4日終止，但馬斯克現在說，這個引起爭議的組織可能協助監督削減聯邦開支，直到2028年底。

馬斯克在談到DOGE獲延期時說，「我想是這樣，這取決於總統」，並稱「DOGE是一種生活的方式，就像佛教。佛陀已經不在人世，你不會問這個問題，『誰將領導佛教？』」。

不過，馬斯克承認了DOGE的不足之處。他表示，DOGE到目前為止砍掉了1600億美元的聯邦開支，遠低於2024年設定的2兆美元目標，「從大局來看，我覺得我們一直有成效，不像我希望的那麼有效，但我們已經取得進展」。

馬斯克還說，部分削減開支的阻力來自於政府內部，「還有很長的路要走，這相當困難，就像，內閣和國會願意承擔多少痛苦？這可以做到，但需要處理很多投訴」，並自認「我們大概有70%到80%的時候把事情做對了」，並補充道，他認為DOGE最終可以實現1兆美元的節約。

馬斯克說，他並沒有太喜歡這份工作，講述了因領導DOGE面臨的反彈，以及針對特斯拉經銷商的抗議和破壞，「遭受不斷地攻擊並非超好玩，看到汽車著火不好玩」，也透露曾就國防開支默默地向五角大廈提供建議，並積極鼓勵國防部長赫塞斯投資極音速飛彈和小範圍無人機，「順便說一句，我認為他同意了」。