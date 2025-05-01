先鬥臭再鬥垮？川普政府再修理Fed 馬斯克：將派員了解昂貴裝修工程

川普政府再度修理聯準會（Fed）。特斯拉執行長、美國政府效率部（DOGE）主持人馬斯克1日表示，DOGE正考慮派出政府效率團隊前往Fed，強調Fed正在進行昂貴的翻修工作，就可能是浪費公帑的例子。

馬斯克表示，「歸根究底，這都是納稅人的錢，我認為我們確定、且絕對應該去了解Fed是否當真支付25億美元，給負責Fed內部整修的設計人」。

Fed進行多年的總部翻修工作，截至2022年總支出已滾到25億美元；Fed表示這是因為建材及勞工成本從2021年開始隨著通膨上升而持續升高所致。馬斯克表示，「這是為妝點門面而增加的支出」。

Fed並不依賴國會撥款來支應業務，而是靠持有證券的收入。但近年來Fed一直虧損，因而吸引馬斯克的注意。彭博資訊報導指出，馬斯克這番話，是川普有意對Fed加強政治控制的範例。