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淡出公眾視野…賀錦麗敗選後首度公開演說！批川普治下美國「自私」

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導
美國前副總統賀錦麗今天在演說中砲轟川普及其支持者，這是她在去年11月大選落敗後，第一場重要演說。法新社
美國前副總統賀錦麗今天在演說中砲轟川普及其支持者，這是她在去年11月大選落敗後，第一場重要演說。法新社

美國前副總統賀錦麗今天在演說中砲轟川普及其支持者，這是她在去年11月大選落敗後，第一場重要演說。

法新社報導，這位民主黨人告訴支持者，過去3個月表面上的「混亂」，實際上是保守派長期計畫的實現，他們利用川普來扭曲美國，為自己謀利。

她在舊金山對聽眾說：「事實上，我們正在目睹一場高速事件，一艘船被用來迅速實施已經制定幾十年的議程。」

「削減公共教育經費的議程，縮小政府規模並將其服務私有化的議程，同時，也為最富有的人提供稅收減免。」

「狹隘、自私自利的美國願景，他們懲罰說真話的人，偏袒效忠者，利用權力牟利，讓每個人自生自滅。」

川普執政頭100天就頒布一系列令人眼花繚亂的行政命令，涵蓋從移民到對外援助到淋浴噴頭壓力等各個方面。

批評者對此感到震驚，他們認為，政府出於報復心態，不顧一切地逾越民主和憲法規範，包括與法院對槓。

雖然川普的支持者對一些快速變化感到高興，但最近的民調顯示，大多數美國人對政治和經濟動盪失望，尤其是川普頻繁改變的關稅。

據了解，賀錦麗斯正考慮2026年競選家鄉加州州長，或參加2028年總統競選。今年1月離開華盛頓以來，她基本上淡出公眾視野。

今天她是以演講嘉賓身分出席由Emerge舉辦的活動。 Emerge是個招募和培訓民主黨女性競選公職的政治組織。

她告訴聽眾，川普之所以針對大學和法院，是因為他想嚇倒反對派。

她說：「川普總統、他的政府和他們的盟友，都認為恐懼是會傳染的。」

「他們指望的是，如果他們能讓一些人害怕，就會對其他人產生寒蟬效應。」

但她說，有法官、學者、政治人物和一般民眾在反抗政府。

「恐懼不是唯一具有傳染力的東西，勇氣有傳染力。」

「這些美國人的勇氣都激勵著我。」

川普 美國 華盛頓 賀錦麗

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