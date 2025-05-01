美票選最愛政府官員是他！川普內閣認同度民調曝光 墊底有4人
美國總統川普重返白宮屆滿百日，太陽報針對川普內閣進行認同度民調顯示，美國選民最喜愛的閣員是國務卿魯比歐，衛生部長小羅勃甘迺迪與司法部長邦迪則分別拿下第2、3名；喜愛度墊底的閣員不只一個，其中包括最近密集與外國政府磋商關稅提案的貿易代表葛里爾。
川普政府4月30日舉行內閣會議，同步轉播至電視。川普在會中表示，這屆實現「美國政府歷史上最成功的總統百日」，並稱「我才剛開始」。
太陽報委託調查機構Talker Research進行民調顯示，美國人最愛閣員是魯比歐，得票率為15%；小羅勃甘迺迪則拿下14%得票率居次，邦迪以13%得票率取得第3名。
國土安全部長諾姆、國防部長赫塞斯的得票率皆為8%；國家情報總監加巴德獲得7%得票率。
近來在關稅議題上受到高度關注的財政部長貝森特的得票率僅4%，商務部長盧特尼克僅2%。
至於墊底的閣員則不只一人，包含貿易代表葛里爾、住房和城市發展部長透納、能源部長萊特，以及管理與預算管理辦公室總監馮特，通通僅有1%得票率。
至於大刀闊斧削減聯邦政府規模的政府效率部成員之一，特斯拉執行長馬斯克不算閣員，並不在票選調查範圍內。
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