快訊

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

美票選最愛政府官員是他！川普內閣認同度民調曝光 墊底有4人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為川普政府於4月30日在白宮召開內閣會議。歐新社
圖為川普政府於4月30日在白宮召開內閣會議。歐新社

美國總統川普重返白宮屆滿百日，太陽報針對川普內閣進行認同度民調顯示，美國選民最喜愛的閣員是國務卿魯比歐，衛生部長小羅勃甘迺迪與司法部長邦迪則分別拿下第2、3名；喜愛度墊底的閣員不只一個，其中包括最近密集與外國政府磋商關稅提案的貿易代表葛里爾。

川普政府4月30日舉行內閣會議，同步轉播至電視。川普在會中表示，這屆實現「美國政府歷史上最成功的總統百日」，並稱「我才剛開始」。

太陽報委託調查機構Talker Research進行民調顯示，美國人最愛閣員是魯比歐，得票率為15%；小羅勃甘迺迪則拿下14%得票率居次，邦迪以13%得票率取得第3名。

國土安全部長諾姆、國防部長赫塞斯的得票率皆為8%；國家情報總監加巴德獲得7%得票率。

近來在關稅議題上受到高度關注的財政部長貝森特的得票率僅4%，商務部長盧特尼克僅2%。

至於墊底的閣員則不只一人，包含貿易代表葛里爾、住房和城市發展部長透納、能源部長萊特，以及管理與預算管理辦公室總監馮特，通通僅有1%得票率。

至於大刀闊斧削減聯邦政府規模的政府效率部成員之一，特斯拉執行長馬斯克不算閣員，並不在票選調查範圍內。

川普 得票率 民調 美國

延伸閱讀

川普關稅戰掀黃金投資潮 退休女師險遭詐團騙走330萬

認了關稅政策可能會丟選票！川普：但我還是要拯救國家

首度回應美烏簽定礦產協議！川普：希望有保障 不想被當傻子

面對關稅美參議員不忍了 發動投票阻止川普 惜差一票闖關失敗

相關新聞

美票選最愛政府官員是他！川普內閣認同度民調曝光 墊底有4人

美國總統川普重返白宮屆滿百日，太陽報針對川普內閣進行認同度民調顯示，美國選民最喜愛的閣員是國務卿魯比歐，衛生部長小羅勃甘...

白宮大內宣！新官網上線強力宣揚川普施政

政治新聞網站Axios報導，美國政府新推出一個名為「白宮通訊社」（White House Wire）的官方網站（www....

敗選後首重大演說 賀錦麗批川普創造最糟糕的經濟危機

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）30日於舊金山發表演說，指美國總統川普創下現代總統史上最糟糕的人為經濟危...

被特斯拉董事會尋找CEO接班人嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

華爾街日報引述知情人士說法報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已接洽高階主管獵才公司，正式啟動尋找執行長馬斯克繼任人的計...

臉書母公司Meta廣告銷售強勁 展望符合預期 緩解了關稅憂慮、股價漲5%

Meta Platforms周三發布財報，上季（第1季）廣告業務強勁，使得營收超越分析師預期，且本季（第2季）展望符合市...

高通財測弱 擔憂川普關稅衝擊需求 盤後股價重挫6%

全球最大智慧手機晶片製造商高通（Qualcomm）本季營收財測不如預期，凸顯出川普關稅措施將影響需求的疑慮。高通股價在盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。