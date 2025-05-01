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白宮大內宣！新官網上線強力宣揚川普施政

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國政府新推出一個名為「白宮通訊社」的官方網站，專門推送宣揚美國總統川普政績的新聞。圖/截自White House Wire官網首頁
美國政府新推出一個名為「白宮通訊社」的官方網站，專門推送宣揚美國總統川普政績的新聞。圖/截自White House Wire官網首頁

政治新聞網站Axios報導，美國政府新推出一個名為「白宮通訊社」（White House Wire）的官方網站（www.whitehouse.gov），專門推送宣揚美國總統川普政績的新聞，為支持川普的意見領袖提供平台，傳播有利政府施政的報導。

一名白宮官員表示，這個網站具有關鍵的戰略意義，為挺川普的意見領袖提供一個集中平台，傳播有利於川普的報導。這名官員說：「這是一個讓支持總統施政方針的人，可以一次獲取所有真正新聞的平台，格式易於閱讀與分享。」

他補充：網站將成為新聞的一站式平台，是川普政府推動透明度與落實美國優先政策的一部分。

4月29日晚間，白宮通訊社首頁斗大標題寫著「總統史上最成功的百日新政」，並提供連結至福斯新聞的相關報導。

頁面跑馬燈則顯示「24/7 FORTY-SEVEN」，24/7即「全天候不休息」，47則代表川普是現任第47屆美國總統。

另一則連結指向華盛頓時報一則以「關閉邊境居川普百日施政成果之首」為標題的報導。

還有一篇由堪薩斯州共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）在新聞週刊發表的評論文章，標題為：「總統的百日新政是美國偉大復興的起點」。

Axios指出，該網站風格仿照美國保守派熱門的政治新聞選讀平台「德拉奇報告」（Drudge Report），功能類似入口網站，本身不產製新聞，而是蒐集並連結各大媒體的新聞標題，以吸引讀者點擊前往原始網站閱讀，作為川普政府繞過主流媒體、左右輿論的一項策略。

川普 白宮 網站 美國

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