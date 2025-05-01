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高通財測弱 擔憂川普關稅衝擊需求 盤後股價重挫6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通（Qualcomm）本季營收展望不如市場預期。 路透
高通（Qualcomm）本季營收展望不如市場預期。 路透

全球最大智慧手機晶片製造商高通（Qualcomm）本季營收財測不如預期，凸顯出川普關稅措施將影響需求的疑慮。高通股價在盤後重挫6%。

高通周三（4月30日）公布，預估本季（公司會計年度第3季）營收99億至107億美元，中間值略低於彭博資訊訪調分析師預期103.3億美元；預估本季經調整後每股盈餘中值為2.70美元，略高於分析師預期的2.64美元。

高通預測，今年智慧手機市場將只會有個位數低端的成長率。

彭博指出，高通本季營收展望欠佳，再次引發投資人擔心智慧手機市場因貿易戰逼近而遭打擊。高通被視為極易受到美國和中國關稅威脅影響，原因是中國是高通晶片的最大市場，高通的大客戶中，有不少是中國當地手機製造商。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）在周三的財報說明會上強調，本季財測是反映公司目前面臨的關稅衝擊，但情況有可能改變，因為美中貿易緊張情勢演變迅速。他表示，目前「我們沒有看到任何重大、直接的衝擊，需求只出現一些微小改變和較小的直接衝擊」，不過「我們實在很難預測」關稅的影響。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示：「我們會應付這樣的時期，處理不確定狀況，高通不是一家沒有經驗的公司。」他重申，「高通最優先是維持多元分散策略的執行，同時繼續投資於能夠驅動長期價值的領域」。

英特爾（Intel）、三星電子等公司也已經給出謹慎財務展望 ， 有些甚至警告稱，經濟可能正走向衰退。

回顧上季，高通調整後每股盈餘2.85美元，優於分析師所估的2.81美元；營收成長17%至110億美元，亦優於預期的106億美元。

今年以來，高通股價累計下跌3.4%，不過表現優於費城半導體指數的15%跌幅。

分析師 半導體 川普 財務 關稅

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