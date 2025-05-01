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面對關稅美參議員不忍了 發動投票阻止川普 惜差一票闖關失敗

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國參議院一項阻止川普關稅行動的決議案未能闖關成功。圖為參眾兩院民主黨大老們。美聯社
美國參議院一項阻止川普關稅行動的決議案未能闖關成功。圖為參眾兩院民主黨大老們。美聯社

美國參議院周三（30日）針對一項目標阻止川普一連串關稅行動的決議案進行投票，最終正反票數出現平手情況，挑戰川普的努力功敗垂成。就在數小時前，聯邦政府報告顯示，因為川普關稅措施引發混亂，美國經濟三年來首度陷入萎縮。

這項決議案投票結果在30日晚間出爐，支持票與反對票比數為49：49，未能成功通過決議案。有三位共和黨參議員與川普決裂，投下支持票。目前共和黨在參議院中占過半席次。

這項決議案是由民主黨參議員懷登（Ron Wyden）提出，目標終止美國總統川普宣布的國家緊急狀態，這一緊急狀態是實施對美國貿易夥伴徵收10%全球關稅以及對中國和歐盟徵收更高對等關稅的依據。

該決議案由共和黨參議員保羅（Rand Paul）共同發起，他是川普關稅政策的直言不諱批評者。

就在幾周前，四名參議院共和黨人與民主黨人聯手通過了一項立法，終止對加拿大的新關稅。但該法案在共和黨控制的眾議院未能取得進展。上個月，眾議院採取措施阻止國會迅速挑戰川普的關稅政策。

美國商務部周三報告顯示，美國經濟今年第1季國內生產毛額（GDP）年化後季比萎縮0.3%，是自2022年第1季以來的首次萎縮，因企業為避免關稅帶來更高成本而大量進口產品。

這份經濟報告首次提供了川普關稅對經濟影響的具體證據，此前數周，美國證券市場和美元因擔心物價上漲、與加拿大和墨西哥等主要合作夥伴的貿易關係中斷而陷入動盪。

共和黨 川普 美國

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