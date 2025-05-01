黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

晶片巨頭輝達執行長黃仁勳4月30日喊話川普政府，重新審視人工智慧（AI）技術的出口政策，以利美國企業善加利用全球市場的潛力，並且直言中國在AI競爭上「並不落後」，點名華為是「世上最難對付的科技公司之一」。

彭博資訊報導，黃仁勳4月30日在華府一場科技會議上告訴記者，美國必須加速推動AI技術向全球擴散，並呼籲政府政策應加以支持。

美國財經新聞網CNBC指出，輝達晶片為目前多數先進AI應用提供運算動力，包含OpenAI訓練模型的技術，近年已成為全球經濟的關鍵企業。不過，輝達在美國正面臨愈來愈多的挑戰，除了關稅壓力，還有美國政府對中國的出口禁令。拜登時期曾擬定一項將AI技術出口限制分為3個級別的政策。

川普政府本月已限制輝達向中國出口H20晶片，除非取得特別許可。這項限制將使輝達損失高達55億美元。

對此，黃仁勳提醒，美國需認清當前全球格局已不同於舊有政策制定時，「我們需要加速美國AI技術在全球的傳播，政府的政策和支持至關重要」。

黃仁勳表示，「我不確定新政策會是什麼，但無論它最終如何制定，都必須認識到自上一次政策發布以來，世界已經發生了根本性的變化。」

黃仁勳提醒，中國在科技領域迅速成長，「中國並不落後」，他指出，「中國領先我們了嗎？他們就跟在我們後面，非常非常接近了」。

另外，黃仁勳表示，「華為在運算與網路技術方面表現驚人，這些都是推動AI發展不可或缺的關鍵能力，而他們已經在過去幾年取得大量進展」。

黃仁勳更描述，「要記得，這是一場長期且沒有終點的競賽」。

被問及川普關稅政策時，黃仁勳表示，「政策應該是為了實踐、支持與加強我們的本土製造能力」。輝達主要依賴台灣台積電進行生產，目前台積電已開始在美國亞利桑那州生產部分晶片。

黃仁勳說，「只要有決心與國家的資源，我相信我們能實現本土製造」。