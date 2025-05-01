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Nvidia黃仁勳說美中AI差距小 促美滿足AI電力需求 調整晶片出口規則

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（右）周三表示，中國大陸在人工智慧領域並不落後，與美國之間的差距很小，他敦促美國總統川普調整晶片出口規則。歐新社
輝達執行長黃仁勳（右）周三表示，中國大陸在人工智慧領域並不落後，與美國之間的差距很小，他敦促美國總統川普調整晶片出口規則。歐新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三表示，中國大陸在人工智慧（AI）領域並不落後，與美國之間的差距很小，他警告這是一場漫長且無休止的競賽，並再次呼籲美國政府關注AI政策，並協助滿足AI日益增長的電力需求。

黃仁勳在華盛頓特區舉行的科技會議上對記者表示，中國目前也許在美國之後，但雙方「非常接近」。他還特別提到被美國列入貿易黑名單的華為，這家中國電信巨擘已擴展到設計自己的AI晶片。

黃仁勳表示，華為的「運算和網路技術非常出色，這些都是推動AI發展的必要能力。他們在過去幾年取得了巨大的進展」。

輝達的銷售在美國正面臨愈來愈大的障礙，包括關稅以及即將在5月15日生效、拜登時代頒布的《人工智慧擴散框架》，該法規將限制輝達最先進的AI晶片出口至全球許多國家。根據路透報導，川普政府正考慮要取消拜登的分級系統，改由政府間協議來核發出口許可。如果放寬規則，將可以擴大輝達在全球主要市場的影響力。

川普政府本月下令，輝達的H20晶片須先取得出口許可後才能銷往中國。輝達因此認列55億美元的損失。

黃仁勳表示，自拜登時期《人工智慧擴散框架》頒布以來，世界已經發生了根本性的變化，法規必須反映這種轉變。

輝達主張，美國政策應該側重於提高美企競爭力，限制晶片出口中國大陸以及其他國家，會威脅到美國的技術領先地位。

被問及川普關稅時，黃仁勳表示：「應該始終有促進、支持並加速本土製造能力的政策。」

他還說，相信輝達能在美國生產其AI設備。該公司本月稍早表示，將與製造合作夥伴鴻海在休士頓附近組裝AI伺服器。黃仁勳指出，「憑藉美國的意志力和資源，相信我們可以在本土製造」。

隨後，川普出席在白宮舉行的一場活動，大力宣傳自他1月就職以來，多家公司對美國的投資承諾，其中包括輝達要在本土生產價值高達5,000億美元的AI基礎設施。黃仁勳敦促川普協助滿足AI日益增長的電力需求。

黃仁勳在白宮表示：「我們還需要一項以成長和產業為導向、持續前進的能源政策，川普總統確實大力支持這項政策。沒有能源，我們就不可能有新的成長產業。」

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