美股收盤／標普500拉尾盤 收復2%跌幅翻紅 GDP萎縮指望Fed降息

美股周三（30日）尾盤上演絕地反攻，標普500指數收復盤中2%的跌幅，為2022年以來首次，儘管美國數據顯示第1季經濟出現三年來首次萎縮，但有報導傳出美國多管道主動接觸中國，另外，一些投資人押注聯準會將採取措施，以防經濟衰退。

道瓊指數4月30日收盤上漲141.74點，漲幅0.35%，報40,669.36點；標普500指數上漲8.23點，漲幅0.15%，報5,569.06點；那斯達克指數下跌14.98點，跌幅0.09%，報17,446.34點。

道瓊指數盤中最多一度重挫1.9%，標普下跌多達2.3%，那斯達克最多下跌2.9%。

美國資產4月劇烈震盪，川普快速演變的關稅戰導致標普500指數4月8日較2月高點下跌近20%，瀕臨熊市。儘管該指數隨後收復約一半的跌幅，但仍連續第三個月下跌，是2023年以來最長月度連跌紀錄

本交易日迎來大量經濟數據。美國商務部公布的第1季國內生產毛額（GDP）報告顯示，第1季經濟萎縮0.3%，低於路透調查的經濟學家預期的成長0.3%。

另一份關於每月消費者支出的報告顯示，3月消費者支出增加0.7%，高於預期的0.5%增幅。消費者支出占美國經濟的超過三分之二。

勞動力市場數據顯示，4月美國民間企業就業增長放緩幅度超過預期，ADP全國就業報告顯示，僅增加6.2萬個就業職位，遠低於預期的11.5萬個，而3月的增幅被向下修正為14.7萬個。

周三的報告與本月公布的一連串數據，顯示隨著川普政府的巨額關稅和不可預測的貿易政策產生影響，美國經濟的前景愈來愈不確定。

GDP和消費者支出數據顯然都受到貿易戰的影響，因為企業和消費者為避免關稅而提前支出。

City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示：「疲軟的數據可能會加速聯準會降息」，「聯準會現在更有可能更快出手降息以支撐疲軟的經濟，而疲軟的數據可能也會促使川普放鬆關稅，更快達成協議」。

儘管聯準會主席鮑爾和其他官員最近的言論表明，聯準會在調整政策之前可能會保持謹慎，但交易商目前對聯準會年底前降息整整一個百分點的可能性進行了定價。

必須消費品類股是表現最好的類股之一，上漲0.7%，部分原因是巧克力和零食公司億滋國際（Mondelez）在上季財報超出預期後攀升3.8%。

收盤後，Meta Platforms上漲超過 4%，因上季獲利獲利超出預期；微軟大漲近6%，因公司高AI工具支出的同時營收超出預期。

本交易日早些時候，市場對人工智能投資減速感到擔憂，此前美超微（SMCI）因客戶支出延遲而下調了第三季度預期，同時Snapchat母公司Snap表示不會提供第2季財測，這是各行各業撤回財測展望的公司中最新的一家。

SMCI暴跌11.5%，Snap大跌12.4%。

在歷經川普關稅震撼後，以全月來看，標普500指數4月下跌0.76%，那斯達克指數上漲0.85%，道瓊指數下跌3.17%。

本周三是川普總統就職百日。貿易政策和關稅的變化加劇不確定性，助長波動性，抵銷他11月當選後對可能放鬆管制和減稅等商業友好政策的最初熱情。