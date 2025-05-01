【專家之眼】中美貿易戰交手後的交互調整與第一波轉圜

根據美國財星雜誌(FORTUNE)的最近一期報導，運輸業正面臨第一波的失業潮，因為從洛杉磯港口邊爭取拉貨機會，自川普關稅發布之後，驟減二到三成；在內陸卡車司機的圈內，已經知道要避免載貨到洛杉磯，以免回頭會變成空車。即便遠在德州，小規模的運輸業者也已面臨，出車車資被砍一成五的窘困。

卡車司機公會的理事長指出，運輸需求一旦減少二到三成，立即影響就是失業增加。至於大型連鎖通路商，面對關稅稅率的不確定性，與來自門市末端需求的消費壓力，也開始公告商品價格內含的關稅負擔，以昭公信。

原因無他，今年第一季銷往美國的貨運量大增；只是面對關稅率的不確定性，因而轉往到經貿保稅區做存放。從以客為尊的角度看，既然主要國家跟川普政權談判，期程未定；可實質需求與恐慌性購買都有，那麼唯一能做的就是改提供充足資訊，好給買家做成明智選擇。

居於此一思考，Amazon也傳出要標示售價調整，所反映的關稅比重；卻在報導出現的第一時間，包括美國財政部長與白宮新聞秘書，都接連出面指控這樣的資訊揭露，是具有敵意的政治行為。另一重量級賣場，Walmart百貨，則私下同意吸收關稅負擔，要求中國大陸的採購代理商，直接下單和盡快出貨。

驚人的是，川普總統還親自致電給亞馬遜的創辦人貝佐斯；並取得其應允，該公司不會批准進一步做標示揭露的告知動作。至於沃爾瑪公司的加工代理，像是在浙江寧波的出口商即表示：「沃爾瑪通知要恢復出貨，而且我方不需承擔加徵的新關稅。」

自川普宣布加徵報復關稅，與去年同期相比，中國大陸的銷美訂單暴跌，可能在四成以上。有趣的改變則是，當美方採購商再不能以長期合作的保證來做要求，中方供應商也順勢改採「離岸價(FOB)」做報價；而不像以往的交貨協議，得配合買方提貨需要，全時程的承擔運輸、倉儲，與退換貨等各類風險。

打台商轉進到中國大陸，因為工資低廉與下單批量的暴增，讓早年上船交貨後風險移交，逐漸反轉到發貨商的身上；甚至還要在美國設倉庫的發貨方式，避免美國買家的猛砍價。因此，眼前因為短供、缺貨，或者僅僅延遲交貨，都逼著美國的大型通路商跳到第一線，由他們來面對消費壓力，跟抗衡美國當朝的執政者。

當然，川普的態度陸續有做修正，最新發展，川普同意在美國境內有製造事實的汽車商，其汽車零組件和生產用鋼鐵鋁等的進口，將能有15%的關稅折抵。

有傳聞甚至表示，即使對中國大陸的報復關稅，川普也考慮向下調整。理由很清楚，川普想要以捆綁採購與高端購買力，來對外砍價；還想搜刮外國智財權與稀有資源等的加值利益；目標遠大但前提還是，美國對外貿易必須能發生，否則砍價多少，再怎麼凶狠也沒差。