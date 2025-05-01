百日執政專訪與記者起爭執 川普：你為什麼不同意我？

美國總統川普執政百日接受美國廣播公司（ABC）專訪，川普與ABC記者大起爭執；川普並在訪問中，指控卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）是黑幫組織MS-13的成員，眼看記者不願苟同，川普還說，「你為什麼不能就說同意？」

川普執政滿百日，近日接受各大媒體的訪問；川普30日接受ABC的專訪，面對記者尖銳提問，川普明顯表現出不開心。

對於記者詢問美中關稅戰，認為很多民眾感覺到這不是他們想要，川普則回答說，這是他們想要的（they did sign up for it）；川普說，這就是他當初競選時承諾的，指美國因貿易失衡失去很多錢，長期被其他國家剝削，這沒有辦法持續下去。

記者接著詢問關稅是否會引起物價上漲，美國民眾是否該預期艱苦的時刻到來？川普說，他不這麼認為，反倒認為美好的時刻在眼前，並重申，自從他上台後，美國包括汽油、生活用品等價格已經下降，「當價格這樣降低，你不會有通膨。」

記者則說，不是現在，從電子商品、衣服到建築房子，關稅將會造成未來價格走高，記者也提到美國向中國大陸開徵145%的關稅，形同施行禁運；川普先是回答說，這是中國大陸應得的，並認為記者無法預測價格是不是會上漲，也不知道中國大陸會不會真的把高關稅吃下來；記者則說，這是數學。

記者質疑說，全民擔憂關稅，川普對民眾的回應是，一切都會沒事嗎？川普說，一切都會沒事的，並表示，他做出了困難的決定，否則美國會內爆；川普並反問，為什麼記者不提拜登政府有過史上最嚴重的通膨問題？

記者也質疑川普的移民政策，認為非法移民被遣返，應該循程序辦理聽證會；川普則反問說，當拜登政府讓這些非法移民進入美國的時候，他們也有辦理聽證會嗎？

記者回答說，美國依法在遣返非法移民之前，應該辦理聽證會；川普說，他要詢問律師的意見，但認為若想驅逐這些非法移民，就要快點行動，不可能有時間審判2100萬名非法移民；記者則回答說，「法律就是法律。」

記者又提到，川普政府誤將艾卜瑞可・賈西亞遣返回薩爾瓦多，政府也承認這是個錯誤；川普說，政府的律師當初不應該說這是個錯誤，並指控艾卜瑞可・賈西亞是MS-13黑幫組織成員，還是家暴犯。

不過，記者說，他沒有說艾卜瑞可・賈西亞是好人，但最高法院命令把他帶回來，這攸關法治，認為川普一通電話，就能遵循法院的命令，把艾卜瑞可・賈西亞帶回美國；川普回答說，如果艾卜瑞可・賈西亞是記者口中的紳士，他就會這麼做，並表示，這不是他可以做的決定，也指出他會依法行事；記者則說，最高法院決定法律是什麼。

川普也指控艾卜瑞可・賈西亞的手指關節上刺有MS-13黑幫的刺青，記者則說，那是修圖過的照片；川普說，「你要我拿出照片來給以看嗎」；記者說，「我看過這照片了，我們尊重彼此想法不同」；川普則說，「他明明有MS刺在手上，這就是為什麼民眾不再相信新聞，因為都是假新聞」，並表示，你為什麼不能就同意他有刺青？

記者也問川普，是否相信俄羅斯總統普亭？川普說，「我連你都不相信」，並認為記者詢問假題目，不肯承認艾卜瑞可・賈西亞的手上有刺青；川普最後也說，ABC是最糟糕的假新聞之一。